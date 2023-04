List of Cruise Liners visiting Cork 2023

27 April 2023

By Elaine Murphy

elaine@TheCork.ie

Cobh in County Cork is the dedicated cruise berth in Ireland. There are other facilities in Cork that can also handle cruise liners such as Ringaskiddy Deepwater Quay (seen in the PortOfCork.ie video above) and the Cork City Quays. One of the most abiding memories of cruising in Northern Europe is entering the picturesque Cork harbour. Even for locals, it is an memorable experience also to see familiar landmarks such as Roches Point, Spike Island, and Cobh from the sea perspective. The Port of Cork Company are responsible for the quays.

This visitor list is correct as of today, but is subject to change

April 2023 ARRIVAL DATE VESSEL BERTH TIME ARR/SAIL DATE SAIL LINE PAX AGENT IMO 2023 April 30 CELEBRITY SILHOUETTE Cobh Cruise Terminal 06:30-16:00 Sunday 30-April 2886 HAMILTON SHIPPING PSL LTD

May 2023 ARRIVAL DATE VESSEL BERTH TIME ARR/SAIL DATE SAIL LINE PAX AGENT IMO 2023 May 01 ZUIDERDAM Cobh Cruise Terminal 06:15-18:00 Monday 01-May 2388 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 02 CELEBRITY APEX Cobh Cruise Terminal 08:00-16:00 Tuesday 02-May 3200 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 03 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-22:00 Wednesday 03-May 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 09 MSC PREZIOSA Cobh Cruise Terminal 14:00-21:00 Tuesday 09-May 3959 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 11 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-19:00 Thursday 11-May 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 12 NORWEGIAN DAWN Cobh Cruise Terminal 08:00-17:00 Friday 12-May 3000 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 13 DEUTSCHLAND Cobh Cruise Terminal 08:00-18:00 Saturday 13-May 600 DOYLE SHIPPING GROUP 2023 May 17 CELEBRITY APEX Cobh Cruise Terminal 10:00-17:00 Wednesday 17-May 3200 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 19 NORWEGIAN STAR Cobh Cruise Terminal 07:00-19:00 Friday 19-May 3000 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 22 NORWEGIAN DAWN Cobh Cruise Terminal 08:00-17:00 Monday 22-May 3000 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 23 ZUIDERDAM Ringaskiddy DWB 08:30-23:00 Tuesday 23-May 2388 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 23 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-19:00 Tuesday 23-May 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 24 ARTANIA Cobh Cruise Terminal 07:00-18:00 Wednesday 24-May 1323 DOYLE SHIPPING GROUP 2023 May 29 NORWEGIAN STAR Cobh Cruise Terminal 07:00-19:00 Monday 29-May 3000 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 May 30 COSTA FAVOLOSA Cobh Cruise Terminal 10:00-20:00 Tuesday 30-May 3800 DOYLE SHIPPING GROUP

June 2023 ARRIVAL DATE VESSEL BERTH TIME ARR/SAIL DATE SAIL LINE PAX AGENT IMO 2023 June 01 NORWEGIAN DAWN Cobh Cruise Terminal 08:00-17:00 Thursday 01-June 3000 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 June 02 JEWEL OF THE SEAS Cobh Cruise Terminal 06:30-17:00 Friday 02-June 2100 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 June 02 ZUIDERDAM Ringaskiddy DWB 06:30-17:00 Friday 02-June 2388 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 June 03 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-19:00 Saturday 03-June 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 June 09 AMBIENCE Cobh Cruise Terminal 12:00-20:00 Friday 09-June 2043 DOYLE SHIPPING GROUP 2023 June 11 SEVEN SEAS SPLENDOR Cobh Cruise Terminal 05:30-16:00 Sunday 11-June 754 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 June 11 SILVER SHADOW Ringaskiddy DWB 07:30-18:00 Sunday 11-June 388 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 June 15 JEWEL OF THE SEAS Cobh Cruise Terminal 08:30-16:00 Thursday 15-June 2100 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 June 16 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-19:00 Thursday 16-June 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 June 17 SILVER SHADOW Cobh Cruise Terminal 08:00-17:00 Saturday 17-June 388 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 June 20 NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER Cobh Cruise Terminal 07:30-22:00 Tuesday 20-June 154 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 June 22 AZAMARA PURSUIT Cobh Cruise Terminal 07:30-22:00 Thursday 22-June 777 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 June 27 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-19:00 Tuesday 27-June 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD

July 2023 ARRIVAL DATE VESSEL BERTH TIME ARR/SAIL DATE SAIL LINE PAX AGENT IMO 2023 July 09 SEVEN SEAS VOYAGER Ringaskiddy DWB 05:30-17:00 Sunday 09-July 769 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 July 09 JEWEL OF THE SEAS Cobh Cruise Terminal 08:30-16:00 Sunday 09-July 2100 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 July 10 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 08:00-19:00 Monday 10-July 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 July 11 CRYSTAL SERENITY Cobh Cruise Terminal 07:00-18:00 Tuesday 11-July 1080 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 July 17 CELEBRITY APEX Cobh Cruise Terminal 09:00-17:00 Monday 17-July 3200 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 July 22 SILVER SHADOW Ringaskiddy DWB 08:00-18:00 Saturday 22-July 388 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 July 22 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-19:00 Saturday 22-July 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 July 25 NORWEGIAN DAWN Cobh Cruise Terminal 06:30-17:00 Tuesday 25-July 3000 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 July 28 CARNIVAL PRIDE Cobh Cruise Terminal 08:00-19:00 Friday 28-July 2680 DOYLE SHIPPING GROUP 2023 July 28 SEABOURN QUEST Ringaskiddy DWB 08:00-18:00 Friday 28-July 478 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 July 29 NORWEGIAN DAWN Cobh Cruise Terminal 11:00-19:00 Saturday 29-July 3000 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 July 30 BOREALIS Cobh Cruise Terminal 11:00-23:00 Sunday 30-July 1825 DOYLE SHIPPING GROUP

August 2023 ARRIVAL DATE VESSEL BERTH TIME ARR/SAIL DATE SAIL LINE PAX AGENT IMO 2023 August 01 JEWEL OF THE SEAS Cobh Cruise Terminal 08:30-18:00 Tuesday 01-August 2100 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 02 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-18:00 Wednesday 02-August 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 05 SEVEN SEAS SPLENDOR Ringaskiddy DWB 05:30-17:00 Saturday 05-August 754 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 05 DEUTSCHLAND Cobh Cruise Terminal 08:00-18:00 Saturday 05-August 600 DOYLE SHIPPING GROUP 2023 August 09 SPIRIT OF ADVENTURE Cobh Cruise Terminal 08:00-17:00 Wednesday 09-August 999 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 10 ZUIDERDAM Cobh Cruise Terminal 08:00-18:00 Thursday 10-August 2388 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 11 ISLAND PRINCESS Cobh Cruise Terminal 07:00-17:00 Friday 11-August 2259 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 12 AIDABELLA Cobh Cruise Terminal 09:00-19:00 Saturday 12-August DOYLE SHIPPING GROUP 2023 August 15 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-19:00 Tuesday 15-August 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 18 CARNIVAL PRIDE Cobh Cruise Terminal 08:00-19:00 Friday 18-August 2680 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 19 CELEBRITY APEX Cobh Cruise Terminal 09:00-17:00 Saturday 19-August 3200 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 19 NIEUW STATENDAM Ringaskiddy DWB 10:00-19:00 Saturday 19-August 3152 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 23 AMBIENCE Cobh Cruise Terminal 06:00-18:00 Wednesday 23-August 2043 DOYLE SHIPPING GROUP 2023 August 24 CRYSTAL SERENITY Cobh Cruise Terminal 07:00-17:00 Thursday 24-August 1080 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 25 JEWEL OF THE SEAS Cobh Cruise Terminal 06:30-18:00 Friday 25-August 2100 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 26 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-19:00 Saturday 26-August 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 August 28 QUEEN VICTORIA Cobh Cruise Terminal 08:00-19:00 Wednesday 30-August 2144 HAMILTON SHIPPING PSL LTD

September 2023 ARRIVAL DATE VESSEL BERTH TIME ARR/SAIL DATE SAIL LINE PAX AGENT IMO 2023 September 01 NORWEGIAN DAWN Cobh Cruise Terminal 08:00-18:00 Friday 01-September 3000 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 September 04 COSTA FAVOLOSA Cobh Cruise Terminal 10:00-20:00 Monday 04-September 3800 DOYLE SHIPPING GROUP 2023 September 05 SEVEN SEAS VOYAGER Ringaskiddy DWB 05:30-17:00 Tuesday 05-September 769 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 September 05 CELEBRITY APEX Cobh Cruise Terminal 10:00-19:00 Tuesday 05-September 3200 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 September 06 AZAMARA JOURNEY Cobh Cruise Terminal 07:30-22:00 Wednesday 06-September 777 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 September 06 OCEAN MAJESTY J.J. Horgan’s Wharf 08:00-21:00 Wednesday 06-September 613 GAC Shipping Ireland Ltd 2023 September 07 CARNIVAL PRIDE Cobh Cruise Terminal 09:00-20:00 Thursday 07-September 2680 DOYLE SHIPPING GROUP 2023 September 08 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-18:00 Friday 08-September 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 September 10 ISLAND PRINCESS Cobh Cruise Terminal 07:00-18:00 Sunday 10-September 2259 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 September 13 SPIRIT OF ADVENTURE Cobh Cruise Terminal 08:00-17:00 Wednesday 13-September 999 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 September 20 REGAL PRINCESS Cobh Cruise Terminal 09:00-14:00 Thursday 21-September 3605 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 September 21 MSC PREZIOSA Ringaskiddy DWB 09:00-18:00 Thursday 21-September 3959 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 September 22 NORWEGIAN DAWN Cobh Cruise Terminal 08:00-17:00 Friday 22-September 3000 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 September 22 AMERA Ringaskiddy DWB 13:00-19:00 Friday 22-September 913 DOYLE SHIPPING GROUP 2023 September 25 NORWEGIAN STAR Cobh Cruise Terminal 07:00-19:00 Monday 25-September 3000 HAMILTON SHIPPING PSL LTD 2023 September 29 SEABOURN OVATION Cobh Cruise Terminal 08:00-23:00 Friday 29-September 638 HAMILTON SHIPPING PSL LTD