Where can you fly to from Cork Airport?

28 August 2024

By Tom Collins

You can fly to almost 40 destinations direct from Cork Airport

Destination: Alghero Italy

Flight days: Wed, Sun

Airline: Ryanair

Destination: Alicante Spain

Flight days: Mon, Wed, Fri

Airline: Ryanair

Destination: Amsterdam The Netherlands Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun Aer Lingus, KLM

Destination: Barcelona Spain Mon, Tue, Thu, Fri, Sat Ryanair

Destination: Birmingham United Kingdom Wed, Thu, Fri, Sun Ryanair

Destination: Bordeaux France Tue, Fri, Sat Ryanair

Destination: Bristol United Kingdom Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sun Aer Lingus

Destination: Brussels Belgium Wed, Fri, Sun Ryanair

Destination: Carcassonne France Mon, Fri Ryanair

Destination: Dubrovnik Croatia Wed, Sat Aer Lingus

Destination: Edinburgh United Kingdom Daily Ryanair

Destination: Faro Portugal Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun Aer Lingus, Ryanair

Destination: Frankfurt Germany Mon, Fri, Sun Lufthansa

Destination: Fuerteventura Spain Thu Ryanair

Destination: Gdańsk Poland Fri, Sun Ryanair

Destination: Gran Canaria Spain Mon Ryanair

Destination: La Rochelle France Thu, Sun Ryanair

Destination: Lanzarote Spain Tue, Thu, Fri, Sat, Sun Aer Lingus, Ryanair, TUI

Destination: Liverpool United Kingdom Wed, Fri, Sat, Sun Ryanair

Destination: London United Kingdom

Flight days: Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun Ryanair, Aer Lingus

Destination: Lyon France Flight days: Sat Aer Lingus

Destination: Málaga Spain Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun Aer Lingus, Ryanair

Destination: Manchester United Kingdom Daily Ryanair

Destination: Milan Italy Wed, Sat, Sun Ryanair

Destination: Munich Germany Sat Aer Lingus

Destination: Palma de Mallorca Spain Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun Aer Lingus, Ryanair, TUI

Destination: Paris France Mon, Tue, Wed, Thu, Fri, Sat, Sun Air France, Ryanair

Destination: Pisa Italy Thu, Sun Ryanair

Destination: Poznań Poland Fri, Sun Ryanair

Destination: Rhodes Greece Wed, Sat Ryanair

Destination: Rome Italy Mon, Fri Ryanair

Destination: Salzburg Austria Sat Topflight

Destination: Seville Spain Wed, Sat Ryanair

Destination: Tenerife Spain Tue, Fri, Sat Ryanair

Destination: Valencia Spain Mon, Wed, Thu, Sun Ryanair

Destination: Venice Italy Mon, Wed, Sat, Sun Ryanair

Destination: Zadar Croatia Mon, Fri Ryanair